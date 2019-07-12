В Красноярском крае вооруженная группа много лет держала в страхе владельцев коров и лошадей

СЕГОДНЯ 07:04 2019-07-12T07:04:58+03:00

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В Назарово полицейские совместно с росгвардейцами задержали вооруженную преступную группу, которая в течение нескольких лет держала в страхе владельцев домашних подворий. Пятеро мужчин и женщина (четверо из этой группы являются родственниками) похищали у владельцев домашний скот. По ночам проникали во дворы, вскрывали загоны, уводили коров и лошадей, затем забивали их, а мясо реализовывали скупщикам. Общий ущерб, который они причинили пострадавшим, превышает 2 миллиона рублей, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/719757" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае вооруженная группа много лет похищала чужых коров и лошадей.

Группа захвата нагрянула в дом к подозреваемым так неожиданно, что они не успели избавиться от улик. Полицейские нашли и изъяли у них 5 единиц незарегистрированного оружия, патроны, гладкоствольные ружья и винтовку, а также инструменты, предположительно использованные при совершении преступлений. Кроме того, во дворе нашли и три похищенных снегохода. Все находятся под стражей на период расследования уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU