В Красноярском крае вооруженная группа много лет держала в страхе владельцев коров и лошадей
В Назарово полицейские совместно с росгвардейцами задержали вооруженную преступную группу, которая в течение нескольких лет держала в страхе владельцев домашних подворий. Пятеро мужчин и женщина (четверо из этой группы являются родственниками) похищали у владельцев домашний скот. По ночам проникали во дворы, вскрывали загоны, уводили коров и лошадей, затем забивали их, а мясо реализовывали скупщикам. Общий ущерб, который они причинили пострадавшим, превышает 2 миллиона рублей, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.
В Красноярском крае вооруженная группа много лет похищала чужых коров и лошадей.
Группа захвата нагрянула в дом к подозреваемым так неожиданно, что они не успели избавиться от улик. Полицейские нашли и изъяли у них 5 единиц незарегистрированного оружия, патроны, гладкоствольные ружья и винтовку, а также инструменты, предположительно использованные при совершении преступлений. Кроме того, во дворе нашли и три похищенных снегохода. Все находятся под стражей на период расследования уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU