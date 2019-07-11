2019-07-11T10:18:16+03:00
Общество

Скоростной трамвай в Красноярске могут запустить в 2020 году

Такое поручение дал губернатор края
Ася ЖУКОВА
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Скоростной трамвай в Красноярске могут запустить в 2020 году.Скоростной трамвай в Красноярске могут запустить в 2020 году.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске в следующем году могут запустить скоростной трамвай. Такое поручение дал минтрансу глава края Александр Усс на совещании, посвященном строительству метро.

Как оказалось, оно перестало быть далекой перспективой. Сейчас готовится документация, запланированы работы по геологоразведке. Между тем пока еще не решено, будет ли метро надземным или подземным. Способ прокладки определят к лету 2020 года.

Примерно к тому же времени Красноярску нужен скоростной трамвай от КрасТЭЦ по Предмостной до улицы Матросова, подчеркнул Александр Усс. Будет выбрана оптимальная схема движения, обновлен подвижной состав. Проект станет пилотным в реорганизации системы городского транспорта.

Ведь имеющаяся на маршруте рельсовая колея современным трамваям подходит, менять ее не придется. А вот прежние остановочные пункты необходимо сделать более комфортными. К тому же предстоит «отрегулировать» светофоры, чтобы обеспечить трамваям «зеленую волну» - для более быстрого проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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