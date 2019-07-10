Мальчика облили из водного пистолета, а он пустил в ход перцовый баллончик

СЕГОДНЯ 08:11 2019-07-10T08:11:26+03:00

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Слезы градом, глаза и губы горят, лица распухшие – это последствия невинной шалости, которую устроили две шестиклассницы на День Ивана Купала в Лесосибирске. Как рассказала мать одной из школьниц, девчонки играли, поливая друг друга из водных пистолетов. Никого из прохожих не трогали. Но под обстрел попали два паренька, по виду ученики 9 – 11 классов.

- Все происходило в районе улицы Кирова у кафе «Беккер», - говорит мама одной из пострадавших девочек. – Видимо, на кого-то из этих парней они случайно попали. После этого один из них (светло-волосый с выбритыми висками и хвостиком или косичкой) достал перцовый газовый баллончик и начал брызгать на девчонок. Счастье, что обе они не аллергики. Очень хотелось бы с родителями этого парня пообщаться.

Мама пострадавшей девочки предполагает, что виновник – один из учеников школы №2. А вы как считаете, адекватный ответ получили девчонки, которые просто шалили между собой на Ивана Купала?

ИСТОЧНИК KP.RU