2019-07-10T08:11:26+03:00
Происшествия

Мальчика облили из водного пистолета, а он пустил в ход перцовый баллончик

В Лесосибирске на День Ивана Купала пострадали две шестиклассницы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: Архив КПФото: Архив КП
Изменить размер текста:

Слезы градом, глаза и губы горят, лица распухшие – это последствия невинной шалости, которую устроили две шестиклассницы на День Ивана Купала в Лесосибирске. Как рассказала мать одной из школьниц, девчонки играли, поливая друг друга из водных пистолетов. Никого из прохожих не трогали. Но под обстрел попали два паренька, по виду ученики 9 – 11 классов.

- Все происходило в районе улицы Кирова у кафе «Беккер», - говорит мама одной из пострадавших девочек. – Видимо, на кого-то из этих парней они случайно попали. После этого один из них (светло-волосый с выбритыми висками и хвостиком или косичкой) достал перцовый газовый баллончик и начал брызгать на девчонок. Счастье, что обе они не аллергики. Очень хотелось бы с родителями этого парня пообщаться.

Мама пострадавшей девочки предполагает, что виновник – один из учеников школы №2. А вы как считаете, адекватный ответ получили девчонки, которые просто шалили между собой на Ивана Купала?

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярским компаниям предлагают льготы за снижение вредных выбросов
Вместе с жарой в Красноярск пришел удушливый смог
Директору турфирмы, сбежавшей в Индонезию от обманутых туристов, суд дал 3 года колонии
Губернатор Красноярского поговорил с жителями Канска о тарифах на тепло и городской среде
В Красноярском крае 80-летний дедушка лишился всех своих накоплений
В красноярской мэрии с должности уволен начальник управления гражданской обороны
В Красноярском крае сын сядет за убийство отца на 8 лет
Красноярцы жалуются на бетонные блоки, преградившие путь к реке Мане
В Красноярске установили 19 новых дорожных видеокамер: рассказываем, где
Берегитесь, автомобили: в Красноярске предприимчивый вор украл кроссовер с помощью эвакуатора
В Туве ищут водителя, который заехал прямо на машине в заповедное озеро Дус-Холь
В Красноярске ехавший по выделенной полосе водитель пытался откупиться от инспектора взяткой в тысячу рублей
В Красноярском крае по вине водителя «Камаза» сошел с рельсов вагон грузового поезда
Новые остановки общественного транспорта появились в Красноярске
Заповедник в Красноярском крае закрыли из-за угрозы лесных пожаров
Красноярцам рассказали о миллионных долгах за вывоз мусора
В красноярском Северном запретят разворот на аварийном участке
В Красноярском крае недалеко от медвежьих троп пропал мужчина
В Красноярске на неделю ограничат проезд на Партизана Железняка
В Красноярске мужчина умер в больнице после укуса клеща