Вместе с жарой в Красноярск пришел удушливый смог

СЕГОДНЯ 06:59 2019-07-10T06:59:34+03:00

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Удушливый смог и запах гари – так началось утро среды, 10 июля, в Красноярске. В воздухе скапливаются вредные примеси, сообщает Ньюслаб. При этом в условиях жаркой погоды они накапливаются в воздухе быстрее и практически не рассеиваются.

Напомним, что синоптики пообещали красноярцам резкую смену погоды, но произойдет это во второй половине дня. В краевом центре ожидаются ливни. Возможны грозы и даже град. А также шквалистый ветер, скорость которого может достигать 18 - 20 метров в секунду. в воздухе и практически не рассеиваются. Погода стабилизируется ближе к выходным. В Красноярске ожидается от 21 до 26 градусов тепла.

Добавим, что в связи с неблагоприятным прогнозом красноярским дачникам стоит позаботиться о сохранности урожая. Кроме того, во время сильного ветра лучше держаться подальше от балконов, старых деревьев и рекламных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU