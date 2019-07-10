2019-07-10T04:47:08+03:00
Общество

Ветер, ливни с грозами и град накроют Красноярск

Метеорологи прогнозируют резкое ухудшение погоды в центральных районах края
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ветер, ливни с грозами и град накроют КрасноярскВетер, ливни с грозами и град накроют КрасноярскФото: Мария ЛЕНЦ
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Уже не первый день в Красноярске стоит жара. В ближайшие несколько дней метеорологи Среднесибирского УГМС пообещали горожанам резкое ухудшение погоды.

Как рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю, 10 и 11 июля ожидается кардинальная перемена погоды. В центральных и южных районах края возможны ливни с грозами, град и шквалистый ветер. При этом жара регион не отпустит. Ожидается, что температура воздуха днем будет достигать плюс 28 градусов, скорость ветра ожидается 20 метров в секунду.

Несмотря на то, что утро 10 июля довольно солнечное и ясное, обманываться не стоит. Метеорологи предупредили: перемена погоды наступит ближе к вечеру. Устойчивая погода вернется в город к выходным. Добавим, что при сильном ветре и грозах необходимо поберечь себя – не укрываться от них под деревьями, балконами или рекламными конструкциями. Желательно переждать сильный ветер в помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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