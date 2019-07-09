2019-07-09T16:54:14+03:00
Происшествия

В Красноярском крае 80-летний дедушка лишился всех своих накоплений

Повелся на мифическую компенсацию в 600 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае 80-летний дедушка лишился всех своих накопленийВ Красноярском крае 80-летний дедушка лишился всех своих накопленийФото: Мария ЛЕНЦ
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В Богучанском районе 80-летний пенсионер стал очередной жертвой мошенников. Пожилой мужчина повелся на уловку незнакомцев, которые пообещали ему целое состояние – 600 тысяч рублей. В результате лишился собственных сбережений. А когда понял это, было уже поздно.

В пресс-службе полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что дедушке позвонил на телефон неизвестный и начал красноречиво уверять, что ему полагается огромная сумма компенсации от государства за то, что пенсионер якобы переплачивал за лекарства. Видимо, услышав сумму причитающейся компенсации, пострадавший утратил всякую бдительность. Он сделал все, как просил мошенник – перевел ему на счет за три приема 176 тысяч рублей. После этого звонившего и след простыл, на связь он не выходил.

Следователи возбудили уголовное дело, злоумышленника будут искать. Ну, а граждан полицейские еще раз предупреждают: ни один официальный государственный орган не уполномочен решать какие-либо финансовые вопросы по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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