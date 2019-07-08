Опасную лестницу отремонтировали на улице Киренского в Красноярске

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-08T14:31:45+03:00

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В Октябрьском районе Красноярска – на улице Киренского – отремонтировали ветхую лестницу. Об этом рассказали в официальном паблике мэрии в соцсети.

Пятиэтажку на улице Киренского, 27А, у которой проложена лестница, построили в 1972 году. С тех пор здесь ничего не менялось.

- Лестница с самого начала была сделана как попало, - жаловались жильцы соседних домов. – Ступеньки разной высоты и разного же наклона. Перила далеко. Захочешь спуститься с коляской или велосипедом – проблематично.

Со временем бордюры и ступеньки раскрошились, ходить по ним было опасно. Однако спустя почти полвека сюда зашли рабочие. И после реконструкции лестницу не узнать! Ровные невысокие ступени, удобные перила и главное, пандус.

- Очень удобно для мамочек с колясками и других маломобильных людей, - говорят в районе.

Кроме того, помимо обновления, территорию ждет благоустройство. Вдоль лестницы скоро появится новый газон. Его уже посеяли.

ИСТОЧНИК KP.RU