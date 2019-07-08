2019-07-08T11:55:17+03:00
Происшествия

До берега оставалось 10 метров. В Красноярском крае школьник утонул на глазах у друзей

Плохо плавал, не хотел от них отставать…
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае школьник утонул на глазах у друзей.В Красноярском крае школьник утонул на глазах у друзей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Минусинском районе Красноярского края 17-летний школьник утонул прямо на глазах у друзей. О трагедии сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Все случилось в воскресенье, 7 июля, у села Селиваниха. Около 15 часов несколько подростков-одноклассников отправились купаться в расположенный неподалеку карьер. В какой-то момент ребята решили доплыть до другого берега. Один из них плавал плохо, но не хотел отставать от друзей. Пытались отговорить – не послушал.

… До противоположного берега оставалось всего 10 метров. И тут мальчик начал терять силы. Приятели пытались ему помочь, но не получилось. Школьник захлебнулся и ушел под воду. По словам подростков, перед тем, как полезть в воду, алкоголь они не употребляли.

Спасатели уже подняли тело, назначена экспертиза. Сейчас начата проверка произошедшего. После нее будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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