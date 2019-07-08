СЕГОДНЯ 05:58 2019-07-08T05:58:50+03:00

Во время жары в Красноярском крае утонули 6 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

Один из них – в детском лагере

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Из-за жары в Красноярском крае резко возросло количество утонувших. Так, только в конце прошлой недели в водоемах погибли шесть человек, рассказывают в КГКУ «Спасатель».

В воскресенье, 7 июля, в реке Рыбная (в районе детского оздоровительного лагеря «Жарки») утонул мужчина. Водолазы выполнили два спуска, обследовали 2100 квадратных метров дня, 1,5 километров акватории. Но тело пока не найдено.

В тот же день выезжали на поиски местного жителя, утонувшего в одном из карьеров села Селиваниха (Минусинского района). Тело обнаружили, передали сотрудникам полиции.

Вчера же спасатели выдвигались, чтобы найти человека, который пропал в районе поселка Белоярск у Сыдинского залива. Предположительно, утонул. Исследовали 15 километров береговой линии, пять раз спускались под воду, изучили 100 квадратных метров дна. Также искали мужчину, что утонул (тоже предположительно) 7 июля у поселка Красный Завод на акватории реки Чулым. В обоих случаях - безрезультатно.

В Богучанском районе местные жители заметили, что по реке Ангара (у поселка Шиверский) проплывает тело мужчины. Извлекать его из воды пришлось спасателям.

И последний случай. На реке Кан едва не утонул мужчина. Его уносило течением, выбраться сам не мог. Это произошло как раз напротив расположения отряда. Сотрудники МЧС увидели пострадавшего, кинулись на помощь, и человек был спасен.

ИСТОЧНИК KP.RU