2019-07-08T12:26:29+03:00
Общество

Тува названа одним из беднейших регионов России

А Красноярский край примерно в середине списка
Ася ЖУКОВА
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Красноярский край оказался на 44-м месте в России по доходам.Красноярский край оказался на 44-м месте в России по доходам.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Одним из беднейших регионов России названа Тува. Ну а Красноярский край оказался примерно в середине списка, у нас 44-е место из 85-ти - по доходам населения. Такой статистикой поделились РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Итак, лидерами по уровню доходов стали Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округи. Замыкают список из 85-ти позиций Тыва, Алтайский край и Калмыкия. Там люди живут за чертой бедности, утверждают эксперты.

Отметим, чтобы рассчитать место в рейтинге использовали соотношение среднедушевых месячных доходов населения в разных регионах региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.

Напомним, что не так давно краевые статистики озвучили, какая у нас средняя зарплата. Оказалось, вполне приличная – чуть выше 45 тысяч рублей.

- Но то на бумаге, а на деле? – засомневались соцсети. – Кого ни спроси, 30, 35, 37.

А вы сколько получаете?

ИСТОЧНИК KP.RU

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