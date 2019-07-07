2019-07-07T14:08:21+03:00
Происшествия

В Красноярске малолетний хулиган едва не выбросил кота с балкона четвертого этажа

И совсем не обращал внимания на замечания прохожих [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске малолетний хулиган едва не выбросил кота с балкона четвертого этажа. Стоп-кадр видеоВ Красноярске малолетний хулиган едва не выбросил кота с балкона четвертого этажа. Стоп-кадр видео
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В микрорайоне Солнечном малолетний хулиган едва не выбросил с балкона четвертого этажа кота. Видео появилось накануне в социальной сети в группе «Наш мкр. Солнечный». На нем видно, что с балкона мальчик (а может и девочка, сложно понять) лет пяти – шести кидает вниз полиэтиленовые пакеты, наполненные водой. Они шумно падают на асфальт.

В Красноярске малолетний хулиган едва не выбросил кота с балкона четвертого этажа.

Автор видео попытался его урезонить. «Сколько раз можно говорить: хватит кидать мешки. Если человек пойдет – упадет на него. Что ты делаешь? Отца увижу – все расскажу» - пригрозил мужчина.

Ребенок скрылся на некоторое время в глубине квартиры, а потом вновь появился – на сей раз с котом в руках. Вытащил его на балконные перила, тут животное извернулось и, видимо, оцарапало обидчика, защищаясь всеми четырьмя лапами. К счастью, кот сумел взобраться назад и не пострадал. А ребенок продолжил свое занятие – кидать с балкона вниз пакеты, наполненные водой.

Подписчики паблика предположили, что малолетний хулиган не знает русского языка, поэтому не понимает то, что кричит ему мужчина и другие жильцы дома. Хотя многие предположили, что такое поведение у ребенка – это и есть попустительство родителей, которые не занимаются его воспитанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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