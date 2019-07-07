2019-07-07T12:58:22+03:00
Общество

На очистку Абаканской протоки в Красноярске будет потрачено 30 миллионов рублей

Неплохо бы заставить восстановить дамбу застройщика, который ее разрушил
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
На очистку Абаканской протоки в Красноярске будет потрачено 30 миллионов рублейНа очистку Абаканской протоки в Красноярске будет потрачено 30 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На очистку Абаканской протоки в Красноярске планируется потратить 30 миллионов рублей. Об этом на минувшей неделе сообщило министерство экологии и рационального землепользования на заседании профильного комитета краевого парламента. Начнутся работы уже в этом году, рассчитаны они на два года. А деньги на реализацию планов министерство решило перераспределить с других направлений госпрограммы по охране окружающей среды.

Депутаты в целом согласились с необходимостью этих трат, тем более что поступает много обращений от жителей Красноярска по поводу плохого запаха, невозможности купаться в протоке и так далее. По мнению депутатов проблемы в протоке связаны еще с и тем, что при строительстве новых домов была нарушена дамба. Так что минприроды может подать на застройщика в суд заставить восстановить дамбу.

По мнению первого вице-спикера Сергея Попова, на реке накопился целый комплекс межсубъектовых проблем, которые надо решать. Он предложил министерству подготовить проект по оздоровлению Енисея. Это позволит краю участвовать в национальном проекте «Чистые реки», в рамках которого регионы получают федеральные средства на восстановление водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске малолетний хулиган едва не выбросил кота с балкона четвертого этажа
В Ачинске две женщины устроили драку из-за собак
Тува примет детей из Иркутской области, пострадавших от наводнения
В столице Хакасии в парке культуры и отдыха утонул 16-летний подросток
Рассыпающиеся бордюры в Красноярске проверяет прокуратура
В ночной аварии в Красноярске по вине пьяного водителя погиб пассажир
Жительница Норильска заплатила 50 тысяч рублей за телефонный разговор с мошенницей
В Красноярском крае приняли законопроект о помощи обманутым дольщикам
Пилота Аэрокобры, разбившегося во время Великой Отечественной под Красноярском, похоронили с воинскими почестями
Не понравилась парковка. Красноярца ждет суд за поджог чужого автомобиля
Москитные сетки не помогают. Полчища жуков-дровосеков терроризируют Лесосибирск
Вместо селфи - погром! В интернет попало видео, как мать и двое детей громят альпийскую горку в красноярской школе
Титов рекомендовал губернатору Красноярского края кандидатуру на пост регионального бизнес-омбудсмена
«Все было хорошо, но неожиданно она впала в кому»: красноярка умерла после укуса клеща
Пострадавшим от паводка в Канске семьям выплатят по 50 тысяч рублей
В Красноярском крае школьник подстрелил товарища на тренировке
В Красноярске возле построенного «Реставрацией» на склоне дома появились трещины в асфальте
В Красноярске пройдет концерт-трибъют «Легенды русского рока»
В Красноярске будут судить высокопоставленного полицейского
В Красноярске пешеход попал под трамвай