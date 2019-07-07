На очистку Абаканской протоки в Красноярске будет потрачено 30 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-07T12:58:22+03:00

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На очистку Абаканской протоки в Красноярске планируется потратить 30 миллионов рублей. Об этом на минувшей неделе сообщило министерство экологии и рационального землепользования на заседании профильного комитета краевого парламента. Начнутся работы уже в этом году, рассчитаны они на два года. А деньги на реализацию планов министерство решило перераспределить с других направлений госпрограммы по охране окружающей среды.

Депутаты в целом согласились с необходимостью этих трат, тем более что поступает много обращений от жителей Красноярска по поводу плохого запаха, невозможности купаться в протоке и так далее. По мнению депутатов проблемы в протоке связаны еще с и тем, что при строительстве новых домов была нарушена дамба. Так что минприроды может подать на застройщика в суд заставить восстановить дамбу.

По мнению первого вице-спикера Сергея Попова, на реке накопился целый комплекс межсубъектовых проблем, которые надо решать. Он предложил министерству подготовить проект по оздоровлению Енисея. Это позволит краю участвовать в национальном проекте «Чистые реки», в рамках которого регионы получают федеральные средства на восстановление водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU