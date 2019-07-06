2019-07-06T15:47:37+03:00
Общество

Пилота Аэрокобры, разбившегося во время Великой Отечественной под Красноярском, похоронили с воинскими почестями

Информацию о месте захоронения Аркадия Кольцова передадут в центральный архив минобороны России
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Церемония прощания с Аркадием Кольцовым Фото: пресс-служба правительства Красноярского краяЦеремония прощания с Аркадием Кольцовым Фото: пресс-служба правительства Красноярского края
Изменить размер текста:

В Красноярске с воинскими почестями предали земле останки 21-летнего Аркадия Кольцова, пилота Аэрокобры, который разбился неподалеку от города в 1943 году, перегоняя самолеты по ленд-лизу. Церемония захоронения прошла на Троицком кладбище. Прах Аркадия Кольцова будет покоиться у амятника погибшим во время Великой Отечественной войны воинам-летчикам, сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Напомним, авиакатастрофа произошла неподалеку от деревни Близневка Емельяновского района (в наши дни деревни уже не существует, на ее месте располагаются фермерские хозяйства). Искали следы Аэрокобры много лет, и лишь недавно, осенью прошлого года, стало известно, где именно потерпел крушение летчик. В начале июня поисковики отряда Трасса и сотрудники Красноярского краевого отделения РГО обнаружили место авиакатастрофы и фрагменты самолета P-39Q «Аэрокобра». В экспедиции участвовал известный красноярский путешественника Владимир Черников.

Родственников погибшего пилота удалось найти в Ярославле. На церемонию прощания приехала его племянница Наталья Коршунова (Кольцова). Ей передали землю с места крушения самолета, фрагменты его экипировки и самолета. Информацию о месте захоронения Аркадия Кольцова передадут в центральный архив минобороны России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Не понравилась парковка. Красноярца ждет суд за поджог чужого автомобиля
Москитные сетки не помогают. Полчища жуков-дровосеков терроризируют Лесосибирск
Вместо селфи - погром! В интернет попало видео, как мать и двое детей громят альпийскую горку в красноярской школе
Титов рекомендовал губернатору Красноярского края кандидатуру на пост регионального бизнес-омбудсмена
«Все было хорошо, но неожиданно она впала в кому»: красноярка умерла после укуса клеща
Пострадавшим от паводка в Канске семьям выплатят по 50 тысяч рублей
В Красноярском крае школьник подстрелил товарища на тренировке
В Красноярске возле построенного «Реставрацией» на склоне дома появились трещины в асфальте
В Красноярске пройдет концерт-трибъют «Легенды русского рока»
В Красноярске будут судить высокопоставленного полицейского
В Красноярске пешеход попал под трамвай