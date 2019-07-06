Пилота Аэрокобры, разбившегося во время Великой Отечественной под Красноярском, похоронили с воинскими почестями

СЕГОДНЯ 15:46 2019-07-06T15:47:37+03:00

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В Красноярске с воинскими почестями предали земле останки 21-летнего Аркадия Кольцова, пилота Аэрокобры, который разбился неподалеку от города в 1943 году, перегоняя самолеты по ленд-лизу. Церемония захоронения прошла на Троицком кладбище. Прах Аркадия Кольцова будет покоиться у амятника погибшим во время Великой Отечественной войны воинам-летчикам, сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Напомним, авиакатастрофа произошла неподалеку от деревни Близневка Емельяновского района (в наши дни деревни уже не существует, на ее месте располагаются фермерские хозяйства). Искали следы Аэрокобры много лет, и лишь недавно, осенью прошлого года, стало известно, где именно потерпел крушение летчик. В начале июня поисковики отряда Трасса и сотрудники Красноярского краевого отделения РГО обнаружили место авиакатастрофы и фрагменты самолета P-39Q «Аэрокобра». В экспедиции участвовал известный красноярский путешественника Владимир Черников.

Родственников погибшего пилота удалось найти в Ярославле. На церемонию прощания приехала его племянница Наталья Коршунова (Кольцова). Ей передали землю с места крушения самолета, фрагменты его экипировки и самолета. Информацию о месте захоронения Аркадия Кольцова передадут в центральный архив минобороны России.

ИСТОЧНИК KP.RU