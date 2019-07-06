Пострадавшим от паводка в Канске семьям выплатят по 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 05:31 2019-07-06T05:31:47+03:00

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Пострадавшие от паводка в Канске получат материальную помощь, положенную по закону, - 50 тысяч рублей. Как рассказал глава Канска Андрей Береснев, материальная поддержка будет необходима порядка 350 - 400 человекам (примерно 130 пострадавших семей). В данный момент в городе уже начаты восстановительные работы: вода в полях еще стоит, однако на участках ее откачивают.

Помимо 50 тысяч пострадавшие могут рассчитывать и еще на одну меру поддержки. Речь о помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В Канске она составит 10 тысяч рублей. Чтобы их получить, необходимо обратиться в соцзащиту с заявлением.

Также известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс поручил минсельхозу оказать помощь всем, кто потерял урожай во время наводнения. Кроме того, в городе будет организован прием заявлений от тех пострадавших, кому необходима древесина - на ремонт домов и отопление.

ИСТОЧНИК KP.RU