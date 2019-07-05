В Красноярске пройдет концерт-трибъют «Легенды русского рока»
Уже завтра, в субботу 6 июля, все величие русского рока можно будет увидеть и услышать в исполнении профессиональных красноярских коллективов на главной сцене Центрального парка Красноярска. Там пройдет Open-air концерт-трибьют «Легенды русского рока».
Профессиональные красноярские коллективы «Мистер Гро...», «Rock Base», «План Дельта», «Nice GUYS», «TR» и «Иллюзии» подарят слушателям несколько часов ярких и незабываемых эмоций, сыграют большие часовые сеты из классики русского рока. Они исполнят самые любимые песни групп «Кино», «Король и Шут», «ДДТ», «Алиса», «Агата Кристи», «Lumen», «Ария» и многих других знаковых коллективов России.
КОНКРЕТНО
Когда: 6 июля
Где: на главной сцене Центрального парка
Начало: в 17 часов
Вход: всегда свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU