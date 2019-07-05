2019-07-05T14:33:54+03:00
Общество

В Красноярске пройдет концерт-трибъют «Легенды русского рока»

6 июля в Центральном парке
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске пройдет концерт-трибъют «Легенды русского рока»В Красноярске пройдет концерт-трибъют «Легенды русского рока»
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Уже завтра, в субботу 6 июля, все величие русского рока можно будет увидеть и услышать в исполнении профессиональных красноярских коллективов на главной сцене Центрального парка Красноярска. Там пройдет Open-air концерт-трибьют «Легенды русского рока».

Профессиональные красноярские коллективы «Мистер Гро...», «Rock Base», «План Дельта», «Nice GUYS», «TR» и «Иллюзии» подарят слушателям несколько часов ярких и незабываемых эмоций, сыграют большие часовые сеты из классики русского рока. Они исполнят самые любимые песни групп «Кино», «Король и Шут», «ДДТ», «Алиса», «Агата Кристи», «Lumen», «Ария» и многих других знаковых коллективов России.

КОНКРЕТНО

Когда: 6 июля

Где: на главной сцене Центрального парка

Начало: в 17 часов

Вход: всегда свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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