2019-06-08T09:11:08+03:00
Общество

В Красноярске арестовали депутата Законодательного собрания

Его обвиняют в мошенничестве
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото с сайта Заксобрания Красноярского краяФото с сайта Заксобрания Красноярского края
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Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Законодательном собрании Красноярского края Сергей Титов задержан по подозрению в мошенничестве, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, Титова подозревают в получении денег «за решение вопросов в правительстве».

Задержание произвели сотрудники ФСБ. Следствие ведет следственное управление Следственного комитета на транспорте.

Напомним, Сергею Титову 34 года, он закончил медицинский университет в Томске по специальности «фармация». С 2008 года работал заместителем директора по коммерческим вопросам ООО «Ромашка-2» (торгово-производственное предприятие в с. Ирбейское Красноярского края). В 2015 году стал депутатом Ирбейского районного Совета депутатов, с 2016 — депутат Законодательного Собрания Красноярского края. В Законодательном собрании края Титов входит в состав комитетов по бюджету и экономической политике и по охране здоровья и социальной политике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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