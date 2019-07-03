Главной причиной рака у красноярцев объявили курение

СЕГОДНЯ 08:24 2019-07-03T08:24:05+03:00

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Основная причина рака среди красноярцев (и не только) – курение. Об этом рассказал Сибирскому медицинскому порталу главный врач краевого онкодиспансера Андрей Модестов.

Действительно, сибиряки чаще страдают от онкологии, чем жители других регионов, признал специалист. Принято думать, что она может возникать из-за низкого качества воздуха или воды. Между тем это не так, говорит Андрей Модестов:

- В большинстве городов влияние экологии на развитие рака 2% или чуть выше. Тем более что воздух у нас хоть и медленно, но становится чище. Выбросы вызывают не онкологию, а аллергию. У нас лежат люди с раком легкого из «чистых» районов края – Бирилюсского, Тюхтетского, Манского. Все же главная причина рака легкого – курение.

Это подтверждает и статистика Всемирной организации здравоохранения. После курения на втором месте – недостаток физической активности. Человеку нужно движение. На третьем – злоупотребление сладким и соленым. Это ведет к закислению клетки. И только потом – плохая экология и питание.

Ведущий специфический фактор развития рака у сибиряков - резко-континентальный климат. Перепады температур подавляют иммунитет, то есть и защиту от онкологии.

ИСТОЧНИК KP.RU