В Красноярском крае чиновник заплатил штраф бюджетными деньгами

СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-02T11:26:35+03:00

Ему грозит до семи лет лишения свободы

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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Богучанского района выявили факт злоупотребления должностными полномочиями, которое допустил 52-летний глава органа местного самоуправления.

Постановлением мирового судьи как должностное лицо он привлечен к административной ответственности за несоблюдение требований безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог. Штраф составил 20 тысяч рублей, и его нарушитель должен был заплатить из своих собственных средств.

Но он решил сэкономить и заплатил штраф бюджетными деньгами. Экономия обернулась уголовным преследованием.

Уголовное дело возбуждено по статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление должностными полномочиями», санкция которой предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Пока нарушитель закона находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU