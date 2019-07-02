В Красноярском крае чиновник заплатил штраф бюджетными деньгами
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Богучанского района выявили факт злоупотребления должностными полномочиями, которое допустил 52-летний глава органа местного самоуправления.
Постановлением мирового судьи как должностное лицо он привлечен к административной ответственности за несоблюдение требований безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог. Штраф составил 20 тысяч рублей, и его нарушитель должен был заплатить из своих собственных средств.
Но он решил сэкономить и заплатил штраф бюджетными деньгами. Экономия обернулась уголовным преследованием.
Уголовное дело возбуждено по статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление должностными полномочиями», санкция которой предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Пока нарушитель закона находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU