Какие дачные дороги отремонтируют в окрестностях Красноярска?

СЕГОДНЯ 10:53 2019-07-02T10:53:26+03:00

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В Емельяновском районе досрочно завершился ремонт отдельных участков автодороги Бугачёво – Пугачёво. На первых трех километрах отремонтировали водопропускные трубы и дорожное покрытие переходного типа, установили знаковую информацию. До конца года дорожники проведут работы на следующем участке автодороги, с 3 по 5 км.

Все, кто ездит по этой дороги, помнят, в каком ужасном, практически непроезжем состоянии она была до ремонта.

До конца 2019 года в Емельяновском районе отремонтируют ещё несколько дорожных объектов.

На автодороге Сухая – Крутая завершается ремонт первых трех километров.

Дорожное покрытие восстановят на подъездах к садовым обществам Емельяновского района: "Электрон", "Магистраль", "Ветеран-4", "Верба", "Гаркон", ж.-д. платформы Рябинино, Лесная, Водораздел, Колягино, Пугачево, а также "Витамин", "Аэрофлот", "Космос" в районе села Елового.

На первых девяти километрах автодороги Красноярск – станция Минино планируется отремонтировать асфальтобетонное покрытие, автобусные остановки, укрепить обочины и установить знаковую информацию.

Автобусные остановки и асфальтобетонное покрытие отремонтируют также на трассе Еловая – станция Минино (участки с 0 по 8 км и с 8 по 16,5 км).

На автодороге Красноярск – Енисейск (21,7 – 22,3 км и 26 – 26,5 км) восстановят автобусные остановки и установят дорожные знаки.

Дорогу Емельяново – Частоостровское отремонтируют с 31 по 41 км. Дорожники восстановят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и обустроят трассу знаковой информацией.

До конца 2020 года планируется восстановить участки автодороги Красноярск – Енисейск – Солонцы на 0 – 4 км и 6 – 7 км. Здесь специалисты отремонтируют водопропускную систему, дорожное покрытие переходного типа и автобусную остановку.

Всего в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется отремонтировать более 280 км дорог общего пользования и восемь автобусных остановок.

ИСТОЧНИК KP.RU