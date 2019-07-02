2019-07-02T07:36:35+03:00
Общество

Заклеил номера? Отдай права! В Красноярске полицейские отреагировали на сообщение в соцсетях

Водителя привлекут к ответственности за нарушение правил установки государственных регистрационных знаков
Татьяна РЯБИНИНА
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Заклеивать номера - нарушение, за которое предусмотрено наказание.Заклеивать номера - нарушение, за которое предусмотрено наказание.Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Сигналом к действию стало фото в социальной сети: на ул. Авиаторов стоит автомобиль «Тойота Хай люкс» и номер машины частично заклеен бумажным скотчем. Инспекторы ГИБДД провели проверку и установили владельца авто, 36-летнего красноярца.

Для таких случаев есть статья 12.2 КоАП Российской Федерации «Управление транспортом без номеров, а также с номерными знаками, закрытыми посторонними материалами или установленными в не непредусмотренных для этого местах». Водителю грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Дорожные полицейские напоминают, что перед началом движения необходимо проверить не только техническое состояние автомобиля, но и номера. Они должны быть чистыми, легко читаться, а случае износа владелец должен поменять их на новые..

ИСТОЧНИК KP.RU

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