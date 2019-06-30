В красноярских лесах пошли грибы

СЕГОДНЯ 16:28 2019-06-30T16:28:26+03:00

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Первый пошел, второй готовится! В красноярских лесах появились грибы. Фото таежных деликатесов опубликовали в группе «Красноярский Хайкинг» в соцсетях. А на них – крепкие маслята.

Кто не знает, обычно сезон открывают лисички, хорошие, чистые гриб. И почти одновременно с ними «вылезают» маслята. Как правило, прячутся они в сосняках. Хотя, бывает, попадаются и в смешанных лесах.

К слову, те, что на фото – одни из первых в нынешнем сезоне-2019 – выросли в районе Торгашинского хребта. Не правда ли, красавцы?

Интересно, год будет грибной? Фото: Красноярский Хайкинг, соцсети.

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На календаре – июль, макушка лета, а, значит, начало грибного бума. В каких потайных местах искать лесные деликатесы, как собирать и где хранить, «Комсомолка» узнала у наших экспертов. Народного, грибницы с 15-летним стажем Натальи Ризоевой, и ученого, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заведующего лабораторией института леса Владимира Соколова.

Откуда не уйдешь с пустой корзиной? Об этом нам рассказала Наталья Ризоева. Ее знает весь Красноярск - собирает тысячу ведер в сезон. И зарабатывает так на весь год. Вот что рассказывает бывалая грибница (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU