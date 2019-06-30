СЕГОДНЯ 06:55 2019-06-30T06:55:49+03:00

Подросток на мопеде попал под колеса грузовика в Красноярске. Фото: ГИБДД 24.

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В Красноярске 16-летний подросток на мопеде угодил под колеса грузовика. Об этом сообщили в официальной группе ГИБДД в соцсети.

Все произошло в четверг, 27 июня, на Северном шоссе,16А. Водитель грузового автомобиля «ИСУЗУ» выезжал с прилегающей территории. И не пропустил мотороллер «Yamaha» - не предоставил преимущество в движении (смотрите схему). В результате парень получил травмы, его увезли в больницу.

- Со стороны водителя мотороллера нарушений правил не было, - комментируют инспекторы. – У молодого человека есть водительское удостоверение категорий «А1», «М».

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ИСТОЧНИК KP.RU