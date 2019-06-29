В Красноярском крае при опрокидывании машины на трассе погибли женщина и ребенок

СЕГОДНЯ 14:10 2019-06-29T14:11:13+03:00

В страшном ДТП погибли два человека Фото: ГУ МВД по краю

Водитель и еще одна пассажирка живы, но серьезно травмированы

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Смертельное ДТП на автодороге Р257 «Енисей» произошло днем 29 июня. Информация об этом опубликована на сайте краевой полиции.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, автомобиль «Хендай» двигался в направлении Балахтинского района. Машиной управляла 51-летняя женщина, на переднем сиденье находилась 40-летняя пассажирка, на заднем сиденье еще одна женщина 39 лет с 12-летней девочкой.

По предварительным данным, женщина-водитель не справилась с управлением. Иномарку занесло, и она несколько раз перевернулась прямо на проезжей части. В результате происшествия погибли два человека, оба находились на заднем сиденье.

Женщина-водитель не справилась с управлением Фото: ГУ МВД по краю

- Водитель и пассажирка, которая находилась на переднем сидении, получили телесные повреждения различной степени тяжести, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. - В настоящее время сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа работают на месте ДТП, выясняются все обстоятельства происшествия. Движение на данном участке дороги не затруднено.

В полиции напоминают, что 29 и 30 июня по прогнозам синоптиков продержится жаркая погода. Автомобилистам следует быть вдвойне бдительными и внимательными за рулем, тщательно продумывать поездки на дальнее расстояние, а лучше, и вовсе их избегать.

ИСТОЧНИК KP.RU