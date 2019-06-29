В красноярском зоопарке детенышей кошачьих генет выкармливают зоологи

СЕГОДНЯ 08:50 2019-06-29T08:54:01+03:00

Их мама решила, что выполнила свою миссию и отстранилась от дальнейшего воспитания своих малышей [фото, видео]

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Пятнистые, усатые и пищат, как резиновые игрушки. И это все про маленьких детенышей кошачьих генет. Живут они в красноярском зоопарке, нескольких дней отроду. В хорошую погоду их выносят на улицу для принятия солнечных ванн. Еще они любят молочко и радостно пищат, увидев бутылочку в руках зоологов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/717382" frameborder="0"></iframe> Детенышей кошачьих генет выкармливают зоологи.Парк "Роев ручей"

Почему же такие малыши не под боком у мамы. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, она просто самоустранилась от воспитания.

- Самка решила, что пришла очередь зоологов позаботиться о ее детях, - рассказали в Парке флоры и фауны «Роев ручей». - Она у нас такая, мы привыкли. Иногда сама кормит, иногда людям подбрасывает. Но все хорошо, малыши полностью здоровы, а зоологов «называют мама».

Кормят малышей молочной смесью для щенковФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Генеты – это небольшие зверьки, внешне напоминающие немного кошку и немного хорька. Вид занесен в Международный Красный список МСОП (LC) и широко распространен в Африке и в Азии. На охоту зверьки выходят после захода солнца и, в основном, питаются грызунами, птицами, яйцами птиц, а также насекомыми и пресмыкающимися.

Напоминаем, что вольер с кошачьими генетами в Парке «Роев ручей» расположен на улице в секторе «Экзотические животные». Наиболее активны эти зверьки в вечернее время.

После сытного обеда можно и поспатьФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

ИСТОЧНИК KP.RU