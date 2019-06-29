В красноярском зоопарке детенышей кошачьих генет выкармливают зоологи
Пятнистые, усатые и пищат, как резиновые игрушки. И это все про маленьких детенышей кошачьих генет. Живут они в красноярском зоопарке, нескольких дней отроду. В хорошую погоду их выносят на улицу для принятия солнечных ванн. Еще они любят молочко и радостно пищат, увидев бутылочку в руках зоологов.
Детенышей кошачьих генет выкармливают зоологи.Парк "Роев ручей"
Почему же такие малыши не под боком у мамы. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, она просто самоустранилась от воспитания.
- Самка решила, что пришла очередь зоологов позаботиться о ее детях, - рассказали в Парке флоры и фауны «Роев ручей». - Она у нас такая, мы привыкли. Иногда сама кормит, иногда людям подбрасывает. Но все хорошо, малыши полностью здоровы, а зоологов «называют мама».
Кормят малышей молочной смесью для щенковФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»
Генеты – это небольшие зверьки, внешне напоминающие немного кошку и немного хорька. Вид занесен в Международный Красный список МСОП (LC) и широко распространен в Африке и в Азии. На охоту зверьки выходят после захода солнца и, в основном, питаются грызунами, птицами, яйцами птиц, а также насекомыми и пресмыкающимися.
Напоминаем, что вольер с кошачьими генетами в Парке «Роев ручей» расположен на улице в секторе «Экзотические животные». Наиболее активны эти зверьки в вечернее время.
После сытного обеда можно и поспатьФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»
ИСТОЧНИК KP.RU