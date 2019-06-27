2019-06-27T09:37:51+03:00
Происшествия

Пистолет как аргумент. Водитель открыл стрельбу на дороге в Красноярске

Он уже задержан
Ася ЖУКОВА
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Водитель открыл стрельбу на дороге в Красноярске.Водитель открыл стрельбу на дороге в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске водитель устроил стрельбу прямо на дороге. Его уже нашли полицейские, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Началось все с того, что во дворе дома на улице Шевченко сцепились два водителя. В конце концов, в ход пошли не только слова. Тогда один из них выхватил травматический пистолет и выстрелил в другого. Пострадавшего пришлось срочно везти в больницу.

Он описал полицейским, как выглядит мужчина, который в него стрелял. И того удалось найти в течении часа. Подозреваемым оказался 30-летний житель Красноярска. Его доставили в отдел, пистолет изъяли.

На стрелка завели уголовное дело по признакам статьи Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание по ней – два года лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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