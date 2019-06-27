«Особая примета - присвистывает»: маньяка, с топором нападающего на женщин, ищут в Красноярске

СЕГОДНЯ 05:01 2019-06-27T05:10:22+03:00

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Мужчину, с топором нападающего на женщин, разыскивают в Красноярске. Об этом стало известно еще в субботу, 22 июня. А спустя четыре дня в соцсетях появилось фото подозреваемого и призыв:

- Красноярцы, давайте сами его поймаем. Сегодня (26 июня – прим.ред.) опять напал на женщину с ножом в районе «Мави». Прохожие не смогли его догнать, скрылся, до этого совершил нападение на улице Гастелло 32. Нанес тяжкие увечья здоровью чьей-то матери, и еще где-то поблизости тоже совершил нападение, женщины в тяжелом состоянии! Нападает с топором и ножом исключительно на женщин. Давайте спасём родных и близких!

Также в посте указываются особые приметы нападавшего: всегда присвистывает, рост 190-210 сантиметров. Рассказывают, ходит с ножом в руках, даже не прячет оружие. Носит зеленую жилетку.

Впрочем, в ориентировке, распространенной полицией в конце прошлой недели, приметы совсем другие: рост 170-175 сантиметров. Да и, по данным МВД, пострадавшая была одна. Она получила мелкие травмы, но очень испугалась.

Так что не исключено, что это может быть ошибка, и на фото не тот человек. Но как бы то ни было: преступник, орудующий в Кировском районе, опасен. Если вы увидите его, немедленно звоните в полицию. Остановить подозреваемого своими силами лучше не пытаться.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Главное управление МВД России по Красноярскому краю сообщает, что информация, размещенная в социальных сетях сети интернет и некоторых СМИ, о мужчине, который якобы на улице Гастелло Красноярска нападает не прохожих, до настоящего времени не нашла своего подтверждения. В полицию заявлений пострадавших от действий злоумышленника не поступало. Также не поступало сообщений из медучреждений о доставлении к ним граждан с телесными повреждениями. Уважаемые красноярцы, если стали свидетелем или жертвой преступления, просьба незамедлительно обратиться в полицию по телефону 02 или 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU