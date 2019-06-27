2019-06-27T08:34:05+03:00
Происшествия

Ню и зажгли! Полуголые девушки с шампанским прокатились по Красноярску

Эпатажный поступок оценили не все [фото]
Ася ЖУКОВА
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Полуголые девушки с шампанским прокатились по Красноярску. Фото: стоп-кадр "Сводка 24".Полуголые девушки с шампанским прокатились по Красноярску. Фото: стоп-кадр "Сводка 24".
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Полуобнаженные девушки ночью проехались по Октябрьскому мосту Красноярска, высунувшись из окна машины. Такое видео появилось в паблике «Сводка 24».

На кадрах видно: блондинка и шатенка оторвались по полной. Размахивают бутылками, чокаются, хохочут и, разумеется, демонстрируют себя во всей красе. Эпатажный трип сразу привлек внимание автомобилистов: догоняли, сигналили, смеялись.

А вот в соцсетях ночные трюки оценили не все:

- Почему это делают они, а стыдно мне?

- Ни мозгов, ни воспитания! В чем прикол, ехать голой на крыше?

- В поля их картошку окучивать!

- Каскадёры, каскадёры…

- Нарушают ПДД….

- Ну, что вы накинулись? Может, это мечта детства у девушки?

Остается добавить, что ГИБДД уже ведет поиск нарушителей. Как рассказали в госавтоинспекции, как только они будут найдены (а это обязательно случится),им грозит штраф - 1 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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