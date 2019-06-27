Ню и зажгли! Полуголые девушки с шампанским прокатились по Красноярску
Полуобнаженные девушки ночью проехались по Октябрьскому мосту Красноярска, высунувшись из окна машины. Такое видео появилось в паблике «Сводка 24».
На кадрах видно: блондинка и шатенка оторвались по полной. Размахивают бутылками, чокаются, хохочут и, разумеется, демонстрируют себя во всей красе. Эпатажный трип сразу привлек внимание автомобилистов: догоняли, сигналили, смеялись.
А вот в соцсетях ночные трюки оценили не все:
- Почему это делают они, а стыдно мне?
- Ни мозгов, ни воспитания! В чем прикол, ехать голой на крыше?
- В поля их картошку окучивать!
- Каскадёры, каскадёры…
- Нарушают ПДД….
- Ну, что вы накинулись? Может, это мечта детства у девушки?
Остается добавить, что ГИБДД уже ведет поиск нарушителей. Как рассказали в госавтоинспекции, как только они будут найдены (а это обязательно случится),им грозит штраф - 1 000 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU