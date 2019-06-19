Топлес, но в шлеме! Обнаженная девушка прокатилась на байке по Красноярску

СЕГОДНЯ 08:21 2019-06-19T11:35:58+03:00

Обнаженная девушка прокатилась на байке по Красноярску. Фото, видео: Я живу в Советском районе.

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Полуобнаженная девушка прокатилась на мотоцикле по улице Молокова в Красноярске, сразив очевидцев и соцсети. Смелое видео появилось в группе «Я живу в Советском районе».

На кадрах видно: на светофоре притормаживает колонна байкеров. Это пар шесть-семь: водители с подругами на заднем сидении. И за спиной у одного из мужчин красуется девушка в джинсовых шортах, шлеме, но... с открытой грудью.

С обнаженной грудью, но в шлеме..

- Красноярск рулит! – поравнявшись с ними, одобрительно расхохотался автор видео.

Причем девушка вела себя весьма раскрепощенно. Пританцовывала, делала селфи и махала проезжающим мимо водителям. Правда, грудь все-таки прикрывала.

- Ну а что? - пишут в соцсетях. - Шлем тонированный, лица не видно. Тем более правила не нарушает. Главное, чтобы теперь не привлекли за хулиганство, что весьма вероятно. Но согласитесь, девушка - огонь?

ИСТОЧНИК KP.RU