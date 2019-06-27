Красноярские горняки ввели в эксплуатацию новый экскаватор

СЕГОДНЯ 05:14 2019-06-27T05:14:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый гидравлический экскаватор Komatsu PC-400 будет вскрывать пласты горной породы и добывать «черное золото» - каменный энергетический уголь – на расположенном в Красноярском крае разрезе «Саяно-Партизанский».

Новый «японец» получил порядковый номер 6. Как рассказал начальник горного участка разреза «Саяно-Партизанский» Максим Петров, горное оборудование марки Komatsu используется на предприятии давно и хорошо себя зарекомендовало даже в условиях сибирских морозов. Особенностью нового экскаватора Komatsu PC-400 является укороченная рукоять, которая обеспечивает большее усилие копания. Это позволяет с легкостью добывать самые плотные угольные пласты.

Управление новой техникой доверили опытным горнякам Саяно-Партизанского разреза машинистам экскаватора Муниру Абзалилову и Евгению Касьянову.

Ранее в этом году на разрез «Саяно-Партизанский» компании «Русский Уголь», входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева, поступили два новых автосамосвала «БелАЗ-7555В», гусеничный бульдозер «Четра Т-35.01» и фронтальный погрузчик Hitachi ZW310-5A.

В 2018 году на угольном разрезе «Саяно-Партизанский», отрабатывающем запасы единственного в Красноярском крае месторождения каменного энергетического угля, было добыто свыше 1 миллиона тонн твердого топлива. В 2019 году «Русский Уголь» планирует дальнейший рост производственной мощности предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU