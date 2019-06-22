Полиция ищет жителя Красноярска, с топором напавшего на женщину

СЕГОДНЯ 14:11 2019-06-22T14:11:57+03:00

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В Кировском районе Красноярска неизвестный с топором в руках напал на женщину, сообщает ТВК. Все случилось несколько дней назад на Суворова, 116, примерно в 15.45. Невысокий мужчина около 40 лет на вид напал на красноярку и, угрожая топором, потребовал отдать сумочку. В ней были деньги - 45 тысяч рублей. Как рассказала пострадавшая, она запомнила на руке нападавшего приметный перстень - золотой с красным камнем.

Приметы мужчины: около 40 лет, рост 170-175 сантиметров, волосы русые, глаза серо-голубые, брови прямые.

Был одет: куртка светло-зеленого цвета, светлые штаны.

В региональном МВД информацию подтвердили. Инцидент, действительно имел место, и сейчас нападавшего ищут. Добавим, что пострадавшая в результате нападения получила мелкие травмы, но очень испугалась.

ИСТОЧНИК KP.RU