Впервые в Красноярском крае выпускник набрал 300 баллов за ЕГЭ

СЕГОДНЯ 04:23 2019-06-27T04:23:34+03:00

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В первый раз в Красноярском крае выпускник набрал 300 баллов за ЕГЭ по трем предметам. Школьник Илья Федоренко отличился на экзаменах по информатике, физике и профильной математике, сообщили в пресс-службе министерства образования.

Молодой человек окончил Школу космонавтики в Железногорске. И теперь хочет поступать в МГУ на факультет высшей математики. Признается: когда получит высшее образования, мечтает открыть свое дело, компанию по продаже ПО.

По словам Ильи, с заданиями по ЕГЭ справился без проблем. Причем готовился сам, повторяя школьный курс, к тому же участвовал в олимпиадах.

- Заучивать материал не стоит, - поделился он секретом с будущим абитуриентами. – Не зубрите, а разберитесь, поймите, как решается задача.

Как выяснилось, парень поступил в ШК только два года назад. До этого он жил и учился в Уяре. Мыслит ярко, нестандартно, рассказывает директор школы. Его конек – точные науки, но и с остальными предметами Илья «дружит».

ИСТОЧНИК KP.RU