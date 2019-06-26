В Хакасии росгвардейцы проверили на бдительность частных охранников

СЕГОДНЯ 06:37 2019-06-26T06:37:50+03:00

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В Хакасии инспекторы Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие «Охранник». Несколько дней в разное время суток они приходили с проверками на объекты, которые охраняли негосударственные структуры безопасности. Цель – выявить нарушения законов о частной охранной деятельности и обороте оружия.

Кроме того, инспекторы Центра фиксировали, насколько правильно действуют частные охранники, когда срабатывает тревожная сигнализация и возникают нештатные ситуации, как проходит оповещение и насколько слаженно охрана взаимодействует с правоохранительными органами.

Всего было проверено 173 объекта во всех районах республики, которые обслуживали частые охранные организации. Выявлено 19 нарушений.

- В 14-ти случаях охрана объектов осуществлялась работниками ЧОО без удостоверения частного охранника. Еще у двоих сотрудников отсутствовали личные карточки охранников. Также две группы быстрого реагирования не использовали специальные средства пассивной защиты (жилеты и защитные шлемы) при прибытии на объект по тревожному сигналу. Выявлен охранник, нарушивший правила ношения специальной форменной одежды, – рассказал начальник ЦЛРР Росгвардии по Хакасии полковник Андрей Корнеев.

ИСТОЧНИК KP.RU