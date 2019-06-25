2019-06-25T14:29:42+03:00
Происшествия

СК завел уголовное дело из-за смерти пациентки в БСМП

Следствие считает, что медики могли выставить неверный диагноз женщине
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
СК завел уголовное дело из-за смерти пациентки в БСМПСК завел уголовное дело из-за смерти пациентки в БСМПФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

СК завел уголовное дело из-за смерти пациентки в БСМП, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю. Все случилось в марте этого года. В больницу поступила 37-летняя красноярка. Уженщины обнаружили желчнокаменную болезнь. Ее тут же прооперировали.

- Однако в постоперационный период ее состояние не улучшилось, и женщине провели еще четыре операции, - рассказали в следствии. - 8 июня 2019 года она скончалась. По предварительному заключению патологоанатомов, причина смерти пациентки не связана с проведенным лечением, возможно, ей был выставлен неверный диагноз.

Сейчас следователи проводят ряд необходимых экспертиз, изымают документы - для установления причины смерти женщины. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 (причинение смерти по неосторожности) УК России. Согласно этой статье, виновным может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске дожди затопили подземный переход на железнодорожном вокзале
Синоптики: дожди и грозы в Красноярске продержатся еще сутки
В Красноярске для СФУ построят новый кампус
Участница фотоконкурса «Красавица в погонах»: «Стараюсь, в первую очередь, быть хорошим человеком!»
Задолжали полмиллиарда: приставы арестовали имущество крупной строительной компании в Красноярске
Вызывают у человека менингит и энцефалит: в Красноярске изъяли из оборота 1,8 тонны опасной свинины
В Красноярске беспрерывный дождь затопил несколько улиц
«Я хочу, чтобы их видели»: красноярский художник слепил из песка 50 лиц наркозависимых людей
В Совфеде в Москве проходят Дни Красноярского края
Красноярцы через суд отстояли право выйти на митинг «За чистое небо»
«Так работать нельзя»: губернатор проверил лесоперерабатывающие предприятия Канска
Красноярцев возмутила реклама кофейни на Мира, изуродовавшая новую брусчатку
«Мальчик родился! Все молодцы!»: 36-летняя красноярка родила ребенка прямо в автобусе, не доехав до роддома