СЕГОДНЯ 14:29 2019-06-25T14:29:42+03:00

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СК завел уголовное дело из-за смерти пациентки в БСМП, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю. Все случилось в марте этого года. В больницу поступила 37-летняя красноярка. Уженщины обнаружили желчнокаменную болезнь. Ее тут же прооперировали.

- Однако в постоперационный период ее состояние не улучшилось, и женщине провели еще четыре операции, - рассказали в следствии. - 8 июня 2019 года она скончалась. По предварительному заключению патологоанатомов, причина смерти пациентки не связана с проведенным лечением, возможно, ей был выставлен неверный диагноз.

Сейчас следователи проводят ряд необходимых экспертиз, изымают документы - для установления причины смерти женщины. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 (причинение смерти по неосторожности) УК России. Согласно этой статье, виновным может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU