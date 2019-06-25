«Мальчик родился! Все молодцы!»: 36-летняя красноярка родила ребенка прямо в автобусе, не доехав до роддома
Этот малыш, видимо, очень сильно торопился появиться на свет. Так сильно, что решил сделать это в самый неподходящий момент. В городском автобусе №64 в Красноярске вечером 24 июня родился мальчик, сообщают новости ТВК. Произошло все, по словам очевидцев, в районе Северного. Беременная 36-летняя женщина пожаловалась соседке по сиденью: дескать, начинается. Та спросила, сможет ли женщина дотерпеть до приезда скорой помощи. Но через некоторое время всем пассажирам стало очевидно, что не сможет...
Красноярка родила в автобусе, не доехав до роддома.Видео: ТВК
- В итоге, всем салоном решили не ждать скорую, а без остановок ехать сразу в роддом. На Урванцева она сказала, что уже не может терпеть, - рассказала одна из пассажирок автобуса. - На шоссе после Бадалыка она уже начала рожать, головка показалась. Женщины в салоне приняли роды, оказали первую помощь, мальчика родила. Все молодцы. Водитель заехал на территорию роддома, ее забрали в больницу. Весь салон проявил солидарность, поехали без остановок, никто ее не бросил.
ИСТОЧНИК KP.RU