«Я его поймала прямо на руки»: женщина приняла роды у сидящей рядом пассажирки городского автобуса

Обычно слова «У вас родился мальчик» молодые мамы слышат от врачей роддома. Но 33-летняя жительница Красноярска Марина П. впервые услышала их от… соседки, по автобусу. Вечером 24 июня она родила крепенького малыша прямо в общественном транспорте. Водитель автобуса №64 на всех парах мчался в роддом, чтобы скорее успеть доставить женщину к медикам. Но малыш оказался торопыгой – родился прямо в салоне. Мальчик, рост – 49 сантиметров, вес - 2 690 граммов! Будет богатырем, шутят пассажиры, принимавшие роды у красноярки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/716495" frameborder="0"></iframe> Врач о состоянии красноярки, родившей в автобусе.Видео: Мария Ленц

- Вечером все случилось, около 20.00, мы как раз выезжали из Северного, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Светлана Шамсутдинова, кондуктор автобуса №64. – У меня место в задней части салона, я билеты пассажирам вручила и присела отдохнуть. Тут пассажирка ко мне подходит, она у переднего места стояла, и говорит: «Там, кажется, женщина рожает, на одиночном сидении которая возле двери сидит». Я растерялась: как рожает? Почему рожает? Что делать, куда бежать?! Пошла к ней, а она уже стонет от боли… Сначала хотели «скорую» вызвать, но подумали: где медики по дороге нас искать будут - все равно в сторону Солнечного едем, там и роддом №1.

Светлана Шамсутдинова, кондукторФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В автобусе установилась мгновенная тишина. Пассажиры просто оторопели. Кондуктор предложила: может, высадить их на ближайшей остановке? Но все единогласно решили: несемся в роддом как можно быстрее, без остановок. Шамсутдинова бросилась к водителю: так и так, ЧП на «борту» - роды! Тот мужик крепкий, вахтовиком на Ангаре отработал всю жизнь, большегрузы водил. Но тоже удивился. В салон глянул: мать честная, и правда, – роды.

Малыш, родившийся в автобусе, по словам медиков, чувствует себя хорошоФото: Мария ЛЕНЦ

- Я просто педаль газа вдавил до конца, включил аварийку, сигнал нажал до упора и мы полетели, - улыбается Алексей Колокольцев. – Машины по пути разъезжались в стороны, как по команде. Знаете, если бы я был в легковушке, а на меня бы мчалась 12-тонная махина, я бы тоже поспешил уехать с пути. Пробка была на повороте в Солнечный – тоже «рассосалась», потом по обочине еще мчались. Мы шли на скорости 80 километров в час, простит меня ГИБДД. Ну, куда деваться-то, когда роды. Примчались к воротам роддома. Вот когда я остановился, когда увидел, что бегут врачи с каталкой, тут меня отпустило. Вы не поверите, я ведь только 10 дней как пересел на автобус, и вот такое событие.

Малыш родился прямо на сиденьиФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Как бы не торопился Колокольцев, малыш его опередил. Родился буквально в течение пяти минут. Все это время Марине помогала та сама соседка по автобусу, ее зовут Оксана. Говорит: волновалась страшно.

- Женщина чуть опустилась на сидении вперед… Я ребенка поймала прямо на руки, - рассказывает она (волнуется и сейчас). – Кто-то из пассажиров дал чистую белую футболку. Малыш был на пуповине, мы его в футболку завернули и маме на колени положили. И ехали так в роддом. А там уже врачи подхватили ее.

КОММЕНТАРИЙ

«Быстрые роды могут случиться где угодно»

Главврач роддома №1 Ольга Кунилова:

- Наши врачи прямо в салон автобуса закатили каталку и оттуда женщину с ребенком доставили в родильное отделение. Маме и малышу оказана вся необходимая помощь, они чувствуют себя хорошо, пробудут у нас еще дня три. Потом домой выпишем. Быстрые роды – не такая редкость, как может показаться на первый взгляд: они могут произойти и дома, и в транспорте. Поэтому женщинам при первых симптомах, при дискомфорте необходимо срочно обращаться к своему акушеру-гинекологу, они работают в круглосуточном режиме. Что касается действий пассажиров – молодцы, им – только благодарность!

Станислав ШАЛИМОВ, директор Красноярского муниципального автотранспортного предприятия №5:

- Мы приняли решение, что родившийся вчера ребенок получит право бесплатного проезда на наших автобусах пожизненно. Мы пока обдумываем, как это оформить. Скорее всего, это будет именной проездной билет. Также поощрим экипаж автобуса, который, я уверен, правильно поступил в такой ситуации. Специальной инструкции, как действовать, у нас нет, но они сделали все правильно. Ну и конечно, придется пообщаться с сотрудниками ГИБДД, ведь было нарушено несколько правил дорожного движения. Мы все берем на себя, уладим все проблемы.