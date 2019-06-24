В Красноярске дождь затопил 33 улицы

СЕГОДНЯ 09:44 2019-06-24T09:44:20+03:00

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19 откачивающих машин работают, 660 кубических метров воды собрано, 11 точек подтопления ликвидированы – так в цифрах выглядят последствия дождя, который шел всю ночь и обещает не прекращаться как минимум до четверга. Прогноз погоды на неделю смотрите здесь.

Причем, как отметили в мэрии, места подтопления известны заранее, туда и отправили технику в первую очередь. Это улицы 78 Добровольческой бригады, Цементников, Грунтовая, Семафорная и район КрасТЭЦ.

Работы по откачке воды ведутся на пересечении улиц Марковского и Сурикова, Партизана Железняка, Лесопильщиков, Кутузова, Вавилова и Павлова. А тем временем служба 005 продолжает принимать заявки от горожан, которые не могут выйти из дома или перейти улицу.

Горожане после каждого дождя задают городским властям и коммунальшикам риторические вопросы о ливневке и продолжают «тонуть» на улицах города.

Затопленные улицы – не единственная проблема города после дождя. Сегодня, например, сотрудники ГИБДД предупредили водителей о том, что в городе некорректно работают некоторые светофоры.

ИСТОЧНИК KP.RU