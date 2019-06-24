Погода последней недели июня в Красноярске: от дождей к жаре
После вчерашней жары утро понедельника встретило красноярцев тучами, прохладой и дождем. Будет и ветер, северо-западный, 3-8м/с м порывами до 15м/с.
Во вторник днем прохлада сохранится, синоптики ожидают +17 и дождь в течение всего дня.
В среду и четверг тоже ожидаются дожди с грозами, но температура постепенно начнет расти, столбик термометра поднимется выше +20.
С четверга температура начнет расти, в пятницу ожидается +30. И хотя возможен дождь, он будет кратковременным.
Последние дни июня, 20 и 30 июня, днём до +31°, без осадков. Учитывая, что это выходные, самое время отправиться на природу.
Напоминаем, о погоде июля мы узнаем на пресс-конференции, которая проходит в пресс-центре «Комсомольской правды» в начале каждого месяца. Прогноз на июль прозвучит 1 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU