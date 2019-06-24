Погода последней недели июня в Красноярске: от дождей к жаре

СЕГОДНЯ 07:31 2019-06-24T07:31:46+03:00

А в выходные - на бережок! Фото: Диана ИВАНОВА

Успеем и помокнуть, и загореть

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После вчерашней жары утро понедельника встретило красноярцев тучами, прохладой и дождем. Будет и ветер, северо-западный, 3-8м/с м порывами до 15м/с.

Во вторник днем прохлада сохранится, синоптики ожидают +17 и дождь в течение всего дня.

В среду и четверг тоже ожидаются дожди с грозами, но температура постепенно начнет расти, столбик термометра поднимется выше +20.

С четверга температура начнет расти, в пятницу ожидается +30. И хотя возможен дождь, он будет кратковременным.

Последние дни июня, 20 и 30 июня, днём до +31°, без осадков. Учитывая, что это выходные, самое время отправиться на природу.

Напоминаем, о погоде июля мы узнаем на пресс-конференции, которая проходит в пресс-центре «Комсомольской правды» в начале каждого месяца. Прогноз на июль прозвучит 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU