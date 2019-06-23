Наследие универсиады-2019: куда передадут спортивный инвентарь

СЕГОДНЯ 11:56 2019-06-23T11:56:46+03:00

Без дела пылиться ничто не будет

Изменить размер текста: A A

Спортивное снаряжение и оборудование, которое использовалось во время проведения Всемирных студенческих игр, передадут в наследие спортивным учреждениям Красноярска. Об этом сообщает дирекция Зимней универсиады-2019. Это пьедесталы награждения, тенты, сценические конструкции, мобильные флагштоги, подиумы для выступления творческих коллективов.

Также между спортивными учреждениями распределят технологическое оборудование для проведения состязаний по разным видам спорта: стартовые и финишные ворота, системы метеорологического обеспечения, вакс-кабины, оборудование для судей и технических специалистов.

Например, красноярскому колледжу олимпийского резерва передан тент размером 40 на 80 метров и специализированное оборудование для организации тренировок сборной России для участия в первенстве мира по керлингу среди юниоров в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU