Наследие универсиады-2019: куда передадут спортивный инвентарь
Спортивное снаряжение и оборудование, которое использовалось во время проведения Всемирных студенческих игр, передадут в наследие спортивным учреждениям Красноярска. Об этом сообщает дирекция Зимней универсиады-2019. Это пьедесталы награждения, тенты, сценические конструкции, мобильные флагштоги, подиумы для выступления творческих коллективов.
Также между спортивными учреждениями распределят технологическое оборудование для проведения состязаний по разным видам спорта: стартовые и финишные ворота, системы метеорологического обеспечения, вакс-кабины, оборудование для судей и технических специалистов.
Например, красноярскому колледжу олимпийского резерва передан тент размером 40 на 80 метров и специализированное оборудование для организации тренировок сборной России для участия в первенстве мира по керлингу среди юниоров в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU