2019-06-22T11:53:59+03:00
Происшествия

Устроил жену помощницей: депутата Заксобрания в Красноярске приговорили к 2 годам условно

Депутата судили за мошенничество
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Устроил жену помощницей: депутата Заксобрания в Красноярске приговорили к 2 годам условноУстроил жену помощницей: депутата Заксобрания в Красноярске приговорили к 2 годам условноФото: Мария ЛЕНЦ
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Депутата Заксобрания Красноярского края приговорили к 2 годам 6 месяцам условного срока. Мужчина, как рассказали в краевой прокуратуре, еще в 2017 году устроил помощницей собственную жену. Она числилась в табелях учета рабочего времени, хотя по факту отсутствовала и на работе, и вообще на территории России. Это вскрылось в ходе прокурорской проверки, материалы которой попали в Следком. СК завел на депутата уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

- Суд, рассмотрев представленные государственным обвинением доказательства, установил вину депутата краевого парламента, признав его виновным и назначив наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, - пояснили в прокуратуре. - Помимо этого осужденный лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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