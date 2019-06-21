СЕГОДНЯ 06:11 2019-06-21T06:11:06+03:00

И почти столько же – на коммерческой основе

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Красноярский аграрный университет выделяет первокурсникам около 1000 бюджетных мест и почти столько же – на коммерческой основе. Как рассказали в вузе, там полным ходом идет приемная кампания. Выпускники школ могут подать документы с результатами ЕГЭ до 26 июля. А для тех, кто поступает на базе среднего профессионального или высшего образования, сроки приема – до 13 июля.

Наиболее востребованные бюджетные специальности – «ветеринария», «агроинженерия», «землеустройство и кадастры». На платном отделении – «экономика» и «юриспруденция».

- Стоимость обучения немного повысилась в сравнении с прошлым годом. Однако на очную форму предусмотрены скидки до 50 % на весь период обучения. Они предоставляются по результатам ЕГЭ и тестам университета. Чем выше общий балл ЕГЭ, тем больше скидка, – отметила начальник управления приемной комиссии аграрного университета Ирина Усова. – Студенты, поступившие на очную форму с общим баллом ЕГЭ 220 и выше, в первом семестре будут получать стипендию в размере 2500 рублей.

Добавим, что всю информацию можно будет уточнить по телефону: 8 (391) 247-21-35 или на сайте университета.

ИСТОЧНИК KP.RU