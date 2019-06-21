2019-06-21T06:11:06+03:00
Общество

Красноярский аграрный университет выделяет первокурсникам около 1000 бюджетных мест

И почти столько же – на коммерческой основе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярский аграрный университет выделяет первокурсникам около 1000 бюджетных местКрасноярский аграрный университет выделяет первокурсникам около 1000 бюджетных местФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярский аграрный университет выделяет первокурсникам около 1000 бюджетных мест и почти столько же – на коммерческой основе. Как рассказали в вузе, там полным ходом идет приемная кампания. Выпускники школ могут подать документы с результатами ЕГЭ до 26 июля. А для тех, кто поступает на базе среднего профессионального или высшего образования, сроки приема – до 13 июля.

Наиболее востребованные бюджетные специальности – «ветеринария», «агроинженерия», «землеустройство и кадастры». На платном отделении – «экономика» и «юриспруденция».

- Стоимость обучения немного повысилась в сравнении с прошлым годом. Однако на очную форму предусмотрены скидки до 50 % на весь период обучения. Они предоставляются по результатам ЕГЭ и тестам университета. Чем выше общий балл ЕГЭ, тем больше скидка, – отметила начальник управления приемной комиссии аграрного университета Ирина Усова. – Студенты, поступившие на очную форму с общим баллом ЕГЭ 220 и выше, в первом семестре будут получать стипендию в размере 2500 рублей.

Добавим, что всю информацию можно будет уточнить по телефону: 8 (391) 247-21-35 или на сайте университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благоустраивать правобережную набережную в Красноярске будет компания, на которую жаловались горожане
Красноярск продолжают обрабатывать от клещей
В смертельной аварии под Красноярском погибли три человека
В Хакасии мужчина крал и сжигал пищевой мак в рамках борьбы с наркоманией
В Красноярском крае уже открыли 10 официальных пляжей
В Красноярском крае большой спрос на работников 60+
В Красноярском крае опасному преступнику суд заменил колонию на принудительные работы
Губернатор и мэр выехали в Солнечный, чтобы осмотреть место под школу и парк
«Результаты нужно аннулировать»: депутат усомнился в чистоте конкурса по постройке крематория в Красноярске
Прокуратура нашла нарушения в проекте межевания исторической части Красноярска
День рождения Виктора Цоя в Центральном парке
Полицейский велопатруль будет курсировать в эко-парке «Гремячая грива»
106 дворов отремонтируют этим летом в Красноярске
В Красноярске водителям напомнили об отмене выделенных полос в центре
Участница фотоконкурса «Красавица в погонах»: «Это была мечта детства - работать в правоохранительных органах»
Мэрия Красноярска забирает землю и часть теплосети под строительство переезда через Северное шоссе
Программа «Мир без слёз» в Красноярске: Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона получила 3 млн рублей на новое оборудование
Артем Рохлин назначен на должность заместителя управляющего филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске
Под Красноярском обвал песка в карьере убил 15-летнего подростка
Александр Усс распорядился назначить ответственных за жалобы на «мусорную» реформу
Как тебе такое, Илон Маск? В Красноярске дворники создали уличный пылесос из мусорных баков
Издевавшийся над заключенными за отказ делать зарядку экс-замначальника краевого ГУФСИН отделался условным сроком
Служивший в Сирии красноярский контрактник попал под суд за самоволку
Новое здание суда построят в центре Красноярска
Опасный поворот с Брянской запретили в Красноярске
На месте 15 закрывшихся магазинов ROSA откроются «Пятерочки»