Новое здание суда построят в центре Красноярска

СЕГОДНЯ 14:53 2019-06-19T14:53:49+03:00

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В центре Красноярска – на улице Ленина - возведут новое здание суда, Третьего арбитражного апелляционного. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Первый камень в фундамент здания заложил Александр Усс. А после глава региона поздравил всех со значимым событием:

- Желаю коллективу суда успехов в решении профессиональных задач, плодотворной работы и скорого новоселья.

Здание появится рядом с Арбитражным судом Красноярского края. Сдать его рабочие собираются в декабре 2020 года. Согласно проекту, строение будет четырехэтажным. В нем смогут разместиться все сотрудники апелляционного суда, тогда как сейчас они занимают три отдельных здания.

Кроме того, около будущего суда заложили капсулу для потомков. А место постройки освятил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

ИСТОЧНИК KP.RU