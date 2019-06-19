2019-06-19T12:13:51+03:00
Общество

На месте 15 закрывшихся магазинов ROSA откроются «Пятерочки»

Магазины запустят в начале августа
Ася ЖУКОВА
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На месте 15 закрывшихся магазинов ROSA откроются «Пятерочки».На месте 15 закрывшихся магазинов ROSA откроются «Пятерочки».Фото: Анна СЕМЕНОВА
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На площадках пятнадцати закрывшихся магазинов «Rosa» в Красноярске появятся «Пятерочки». Федеральная торговая сеть уже арендовала помещения, открыть свои «точки» она обещает в начале августа.

Всего в планах «Пятерочки» до конца года создать в регионе почти 30 универсамов, 20 из них – в Красноярске, рассказывают в пресс-службе X5 Retail Group. – Сейчас у нас работают 10, а в крае – 21 «Пятерочка».

К слову, супермаркеты ROSA особой популярностью у горожан не пользовались. Покупатели считали, что цены там слишком высокие, тогда как ассортимент зачастую мало отличается от того, что в магазинах конкурентов.

Что касается «Пятерочки», здесь есть промо-предложения и скидки для пенсионеров, действует также программа лояльности. В магазинах по 5 тысяч позиций, много товаров местных производителей. В таких категориях, как хлеб, молоко, яйца, они представлены практически 100%-но.

ИСТОЧНИК KP.RU

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