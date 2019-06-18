В Красноярске построят пешеходный переход через Николаевский проспект
После открытия Николаевского проспекта работа в этом районе не завершены. В частности, необходимы пешеходные переходы, благоустройство прилегающей территории и т.п.
Положительное заключение государственной экспертизы получила проектная документация на строительство надземного пешеходного перехода через проспект Николаевский. Появится он в 2020 году. А в этом на месте строительства проведут археологические работы, монтаж и устройство пролётных строений из алюминиевых сплавов. Кстати, это будет третий алюминиевый пешеходный переход в Красноярске.
Общая длина нового надземного перехода - до 62,55 метров, ширина 3 метра. Интенсивность движения 6 тысяч человек в час. Строительство обойдется примерно в 113 миллионов рублей.
С обеих сторон от перехода предусмотрены тротуары. С восточной стороны в направлении общеобразовательной школы №73 по улице Мелькомбинатская, 2. С другой стороны тротуар соединится с существующим тротуаром к улице Дачная.
Это будет удобно для жителей микрорайона «Студенческий», учеников школы № 73, посетителей музея-усадьбы Г.В. Юдина.
Напомним, в рамках строительства улицы Волочаевской было возведено 5 подземных и 1 надземный переход. Они обеспечивают безопасный доступ через Николаевский проспект и улицы Киренского, Копылова, Красной Армии, Михаила Годенко.
ИСТОЧНИК KP.RU