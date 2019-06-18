В Красноярске туристов сняли с Манской петли

СЕГОДНЯ 06:26 2019-06-18T06:26:10+03:00

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По сообщению КГКУ «Спасатель», трое туристов забрались на скалы в районе Манской петли, но самостоятельно спуститься не смогли. Они вызвали спасателей, которые помогли добраться до безопасного места.

С наступлением лета число желающих сделать необычные селфи и удивить своих френдов в социальных сетях становится все больше. Подростки лезут на ЛЭП, взрослые – на скалы, деревья. Люди выпрыгивают из лодок, стоят близко к приближающемуся поезду и т.д. – ради эффектного кадры они готовы рисковать жизнью и здоровьем.

Одно из таких мест – Манская петля, очень красивое место, где Мана, ударяясь об отвесные скалы, меняет свое направление несколько раз. Туда можно довольно близко подъехать на машине и подниматься до самого верха недалеко. Но непросто. И, как показывает практика спасателей, не всем это удается, поэтому без опытных людей лучше не рисковать.

ИСТОЧНИК KP.RU