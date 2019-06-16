Сильный ветер, ливни, грозы и град: на Красноярский край обрушится непогода

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-16T15:37:22+03:00

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Жаркое воскресенье сменится резким похолоданием. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, 17 июня в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются дожди, ливни, грозы, град. К тому же будет бушевать западный ветер, его порывы будут достигать 20 метров в секунду, а местами и 25. Температура воздуха днем до +20 градусов. Соответствующее предупреждение опубликовано на официальном сайте ГУ МЧС региона.

- При сильном ветре, по возможности, не выходите из дома, - советуют в пресс-службе ведомства. - Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами. При усилении ветра собственникам частных домовладений и садово-дачных участков, следует обратить особое внимание на надежность крепления тепличных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра.

Дорожным службам и автовладельцам следует проявить максимум внимания. Ведь размывы дорог и мокрое дорожное полотно могут вызвать рост ДТП и автомобильные пробки. Если в городе слабая ливневая канализация, то возможно нарушение транспортного движения. Во время непогоды лучше парковать машины в гаражах и закрытых стоянках.

Во время грозы необходимо отключить из сети электроприборы и не оставлять открытыми окна и балконные двери. Купаться или выходить на воду на плавательных средствах очень опасно.

Ну а 18 июня кратковременное похолодание вновь сменит жаркая погода. Будем считать, что понедельник – это «выходной» от зноя.

ИСТОЧНИК KP.RU