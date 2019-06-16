В Красноярске после небольшого похолодания установится жаркая погода

СЕГОДНЯ 04:51 2019-06-16T04:51:45+03:00

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В Красноярске 16 июня ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Но будет жарко! Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Среднесибирском УГМС, днем ожидается до +30 градусов.

Чего ждать от предстоящей недели?

Самым холодным днем на предстоящей неделе станет понедельник, 17 июня. В этот день специалисты красноярского Гидрометцентра прогнозируют всего +20 градусов в светлое время суток. Облачно, ветер западный и небольшой дождь. К вечеру похолодает до +10 градусов. Во вторник, 18 июня, столбики термометров поползут вверх. Будет облачно, но солнечно. Днем воздух прогреется до +25 градусов. Ночью облачно, без осадков и +14 градусов. В среду, 19 июня, изнывающие от жары горожане могут выдохнуть с облегчением – синоптики обещают кратковременный дождь до +29 градусов. Ночь дождливая, до +14 градусов. В четверг, 20 июня, немного прохладнее – днем до +25 градусов. Небольшая облачность и без осадков. С пятницы зарядят дожди. Ожидается до +26 градусов. В субботу до +27 градусов.

Одевайтесь по погоде и не забывайте о безопасности во время купания.

ИСТОЧНИК KP.RU