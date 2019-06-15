СЕГОДНЯ 11:05 2019-06-15T11:05:28+03:00

Холодную воду в трех районах Красноярска дадут на сутки раньше запланированного Фото: Мария ЛЕНЦ

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Холодную воду в трех районах Красноярска дадут на сутки раньше запланированного. Напомним, что речь идет о той части города, которая обеспечивается водой с водозаборов островов Верхнего Атамановского и нижнего Атамановского. Это Ленинский район целиком, часть Кировского района от улицы Корнетова до Затонской в границах от железной дороги до Енисея. И двух улиц Свердловского района – Побежимова и Вавилова. А также поселок Березовка. Вернуть холодное водоснабжение планируют 15 июня в 23 часа.

В ходе работ по подготовке к зиме на водопроводных сетях будет установлено 19 единиц новой запорной арматуры диаметром от 800 до 150 мм и капитально отремонтировано две технологические камеры.

Добавим, что вторую часть Кировского района и большую часть Свердловского отключение холодной воды днем в период 298 – 30 июня, когда на ремонт остановится водозабор на острове Отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU