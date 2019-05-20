Начнем с главной новости: в понедельник, 20 мая, в Красноярске завершился отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Еремин. Большинство горожан ждали этого с нетерпением. И неудивительно, ведь в последние дни в Красноярске было по-настоящему жарко. В соцсетях многие делились фотографиями распахнутых настежь окон и спрашивали: когда? Коммунальные службы опубликовали график отключения горячей и холодной воды в Красноярске в 2019 году.

Кто устанавливает дату отключения отопления? На самом деле в каждом регионе установлена своя, скажем там, условная дата окончания и начала подачи тепла. В Красноярске это 15 мая и 15 сентября. Но в реальности чаще бывает иначе. Главное слово – за погодой и синоптиками. По закону тепло должно поступать в дома, пока средняя температура воздуха за окном держится ниже +8 градусов в течение 5 дней. И наоборот: если в мае температура выше +8 градусов, значит, пришло окончание отопительного сезона. Если помните, в 2018 году энергетики остановили котлы только 28 мая – и все из-за холодной погоды.

На сколько пропала вода из кранов

Сразу же после окончания отопительного сезона ресурсоснабжающие организации приступают к подготовке котельных и сетей к началу нового отопительного сезона. Напомним, что львиную долю Красноярска теплом снабжают три котельные Сибирской генерирующей компаии: Красноярская ТЭЦ-1, Красноярская ТЭЦ-2 и Красноярская ТЭЦ-3. Там обещают: в этом году горожане проведут без горячей воды максимум 9 дней.

За это время специалисты проверят свыше 1 540 км трубопроводов, которые находятся в зоне ответственности Красноярской теплотранспортной компании (также входит в структуру СГК). Будут проведены гидравлические испытания, давление в сетях увеличат в 1,25 раза. Это нужно для того, чтобы выявить потенциально слабые места трубопроводов.

Благодаря испытаниям выявляются слабые места трубопроводов, участки, которые нуждаются в первоочередной замене. Пока эффективной альтернативы таким испытаниям нет. Более того, это требование правил эксплуатации теплосетей, которые обязательны к исполнению по всей стране, - пояснили в пресс-службе СГК.

За лето отремонтируют 12 километров труб

В этом году планируется отремонтировать почти 12 километров (в однотрубном исчислении) тепловых сетей Красноярска. При этом более 8 километров заменят полностью, - сообщили в пресс-службе СГК. В 2019 году финансирование всей программы компании по ремонту трубопроводов и оборудования тепловых сетей города превысит 511 миллионов рублей.

Для ремонта используются новые стальные трубы, которые могут выдерживать до 140 градусов и прослужат не менее 25 лет.

Новые трубы появятся на 30 участках по всему городу. Вот лишь некоторые их них:

- Свыше 440 погонных метров заменят на улице Вавилова на участке от театра юного зрителя до дома № 29. Дорожное движение на этот период будет полностью перекрыто. Добавим, что обновлять сети на этой улице начали еще в 2010 году и к настоящему времени заменили 4 километра.

- 300 погонных метров тепломагистрали переложат на улице Республики от дома №49 до перекрестка с улицей Железнодорожников. Схема дорожного движения на участке также будет изменена.

- Капремонт пройдет на ключевой тепломагистрали, по которой тепло и горячая вода поступает от Красноярской ТЭЦ-2 в часть Советского и Центральный районы.

- На улице Матросова на участке между домами №7 и 11 заменят 363 погонных метра трубы диаметром 1 метр. Движения автотранспорта перекрывать не станут. Правда, остановку придется немного перенести в сторону.

- На Красрабе от дома №26 до дома №30 а поменяют участок теплосети протяженностью более 730 погонных метров. Здесь заменят трубы диаметром 700 мм. Ограничений движения автотранспорта не будет.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ПО РАЙОНАМ

Железнодорожный район

Дома до железной дороги по улице Калинина

12 июля с 23-00 часов до 14 июля 23-00 часов

Дома от железной дороги по Калинина

2 августа с 23-00 часов до 4 августа 23-00 часов

Кировский район

Часть района (Водозабор острова Отдыха)

28 июня с 23-00 часов до 30 июня 23-00 часов

Часть района (Водозабор острова Нижний Атамановский и острова Верхний Атамановский)

14 июня с 23-00 часов до 16 июня 23-00 часов

Ленинский район

14 июня с 23-00 часов до 16 июня 23-00 часов

Октябрьский район

2 августа с 23-00 часов до 4 августа 23-00 часов

Свердловский район

28 июня с 23-00 часов до 30 июня 23-00 часов

Советский район

24 мая с 23-00 часов до 26 мая 23-00 часов

Центральный район

12 июля с 23-00 часов до 14 июля 23-00 часов

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПО РАЙОНАМ