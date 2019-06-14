Забивший насмерть болельщика из Красноярска новосибирский фанат получил 8,5 лет

СЕГОДНЯ 14:25 2019-06-14T14:25:59+03:00

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Футбольный фанат из Новосибирска Виктор Афанасьев проведет в колонии строгого режима 8,5 лет за то, что в потасовке забил насмерть болельщика красноярского «Енисея».Такое решение принял Заельцовский районный суд.

Трагедия произошла в ноябре 2017 года в одном из парков района. Ей предшествовала массовая потасовка фанатов, их было больше 30. Рассказывают, поводом для драки послужило то, что еще раньше новосибирцы (фанаты ФК «Сибирь») отобрали у красноярцев баннер с символикой клуба.

Так что пошли стенка на стенку. Полиция подъехать не успела. Схватились жестко. Позже на месте был обнаружен труп мужчины, красноярца Эдуарда Самышкина.

По словам свидетелей, Афанасьев накинулся на него уже после драки. И с воплем «Я сказал, лежать!» просто добил раненого.

- Сбил на землю, нанес не меньше четырех ударов кулаками по голове и еще не меньше двух ударов руками и ногами по туловищу. Потерпевший умер на месте от закрытой черепно-мозговой травмы, - установил суд.

У погибшего остались жена и сын.

У погибшего остались жена и сын. Фото: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU