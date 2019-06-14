Полный список мест на трассах Красноярского края, где поставят новые камеры, опубликован ГИБДД
Камер на трассах Красноярского края станет больше. С 17 июня начнут работать еще несколько систем фиксации, рассказали в пресс-службе ГИБДД. На каждой трассе появится по 16-18 камер. Публикуем полный список мест, где они будут установлены.
Камеры на трассе Р-255 «Сибирь»:
797 км, Емельяновский район;
879 км, Манский район;
670 км, Ачинский район;
713 км, Козульский район;
775 км, Емельяновский район;
1006 км, Рыбинский район;
1033 км, Канский район;
1081 км, Иланский район;
Камеры на трассе Р-257 «Енисей»:
31 км, Дивногорск;
27 км, Дивногорск;
174 км, Балахтинский район;
245 км, Новоселовский район;
479 км, Шушенский район;
509 км, Ермаковский район;
545 км, Ермаковский район;
559 км, Ермаковский район.
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ИСТОЧНИК KP.RU