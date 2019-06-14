2019-06-14T13:49:28+03:00
Общество

Полный список мест на трассах Красноярского края, где поставят новые камеры, опубликован ГИБДД

они начнут работать с 17 июня
Ася ЖУКОВА
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Полный список мест на трассах, где поставят новые камеры, опубликован ГИБДД.Полный список мест на трассах, где поставят новые камеры, опубликован ГИБДД.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Камер на трассах Красноярского края станет больше. С 17 июня начнут работать еще несколько систем фиксации, рассказали в пресс-службе ГИБДД. На каждой трассе появится по 16-18 камер. Публикуем полный список мест, где они будут установлены.

Камеры на трассе Р-255 «Сибирь»:

797 км, Емельяновский район;

879 км, Манский район;

670 км, Ачинский район;

713 км, Козульский район;

775 км, Емельяновский район;

1006 км, Рыбинский район;

1033 км, Канский район;

1081 км, Иланский район;

Камеры на трассе Р-257 «Енисей»:

31 км, Дивногорск;

27 км, Дивногорск;

174 км, Балахтинский район;

245 км, Новоселовский район;

479 км, Шушенский район;

509 км, Ермаковский район;

545 км, Ермаковский район;

559 км, Ермаковский район.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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